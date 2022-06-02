Председатель СБ ООН: Турция одна из сильнейших стран в НАТО

Посол Албании в ООН Ферит Ходжа, занявший пост председателя Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), заявил, что можно найти решение для членства Швеции и Финляндии в НАТО.

Посол Албании в ООН Ферит Ходжа, занявший пост председателя Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), заявил, что можно найти решение для членства Швеции и Финляндии в НАТО.

Как передает Report, об этом сообщает "Анадолу".

"Турция является дружественной страной по отношению ко всем членам НАТО и одной из самые сильных армий в НАТО. Турция заинтересована в сильном альянсе", - сказал он.

Албания впервые в своей истории возглавила Совет Безопасности ООН.

Ферит Ходжа, постоянный представитель Албании при ООН, с июня занявший пост председателя СБ ООН, провел пресс-конференцию.

Комментируя заявку Швеции и Финляндии на членство в НАТО, Ходжа сказал: "Я уверен, что будет найдено решение вопросе членства Швеции и Финляндии в НАТО. Турция является дружественной страной по отношению ко всем членам НАТО и одной из самых сильных стран в НАТО. Турция, как и все остальные члены НАТО, желает сильного союза, особенно после того, что происходит в Украине. Теперь все видят, насколько важен этот союз коллективной обороны перед лицом непредсказуемого поведения некоторых государств".