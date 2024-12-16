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Председатель правящей партии Южной Кореи Хан Дон Хун подал в отставку

Председатель правящей партии Южной Кореи Хан Дон Хун подал в отставку Председатель южнокорейской правящей партии "Гражданская сила" Хан Дон Хун подал в отставку после объявления парламентом президенту Юн Сок Ёлю импичмента.
Другие страны
16 декабря 2024 г. 07:13
Председатель правящей партии Южной Кореи Хан Дон Хун подал в отставку

Председатель южнокорейской правящей партии "Гражданская сила" Хан Дон Хун подал в отставку после объявления парламентом президенту Юн Сок Ёлю импичмента.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap.

"С роспуском высшего совета партии в связи с уходом в отставку его членов больше не представляется возможным нормальное выполнение обязанностей в качестве председателя партии. Я покидаю пост председателя партии", - сказал политик, чьи слова приводит агентство.

С уходом в отставку Хан Дон Хуна руководство в партии переходит к чрезвычайному комитету.

Хан Дон Хун извинился за введение военного положения перед согражданами и сторонниками "Гражданской силы", чувства которых были задеты из-за импичмента президента. 14 декабря парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту Юн Сок Ёлю, который еще должен подтвердить Конституционный суд. Хан Дон Хун отметил, что не сожалеет о своем решении поддержать отстранение Юн Сок Ёля от должности.

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