Председатель правительства Перу заразилась коронавирусом

Председатель Совета министров Республики Перу Мирта Васкес заразилась коронавирусной инфекцией.

Председатель Совета министров Республики Перу Мирта Васкес заразилась коронавирусной инфекцией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает во вторник пресс-служба правительства.

"По результатам сдачи теста на антиген COVID-19 у председателя Совета министров Мирты Васкес подтвердился коронавирус. У премьер-министра наблюдаются легкие симптомы, ее состояние стабильно", - говорится в заявлении, опубликованном в социальной сети Twitter. Отмечается, что глава правительства прошла полный курс вакцинации от ковида, в том числе она привита бустерной дозой.

Как уточняется, Васкес ушла на самоизоляцию и продолжит работать удаленно.