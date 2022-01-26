Председатель правительства Перу заразилась коронавирусом

Председатель Совета министров Республики Перу Мирта Васкес заразилась коронавирусной инфекцией.
"По результатам сдачи теста на антиген COVID-19 у председателя Совета министров Мирты Васкес подтвердился коронавирус. У премьер-министра наблюдаются легкие симптомы, ее состояние стабильно", - говорится в заявлении, опубликованном в социальной сети Twitter. Отмечается, что глава правительства прошла полный курс вакцинации от ковида, в том числе она привита бустерной дозой.
Как уточняется, Васкес ушла на самоизоляцию и продолжит работать удаленно.