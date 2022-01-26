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Председатель правительства Перу заразилась коронавирусом

Председатель правительства Перу заразилась коронавирусом Председатель Совета министров Республики Перу Мирта Васкес заразилась коронавирусной инфекцией.
Другие страны
26 января 2022 г. 06:51
Председатель правительства Перу заразилась коронавирусом

Председатель Совета министров Республики Перу Мирта Васкес заразилась коронавирусной инфекцией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает во вторник пресс-служба правительства.

"По результатам сдачи теста на антиген COVID-19 у председателя Совета министров Мирты Васкес подтвердился коронавирус. У премьер-министра наблюдаются легкие симптомы, ее состояние стабильно", - говорится в заявлении, опубликованном в социальной сети Twitter. Отмечается, что глава правительства прошла полный курс вакцинации от ковида, в том числе она привита бустерной дозой.

Как уточняется, Васкес ушла на самоизоляцию и продолжит работать удаленно.

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