Председатель ОБСЕ выразил поддержку миссии в Украине

Председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау по итогам визита в Украину выразил поддержку контактной группы и миссии ОБСЕ в стране.

Председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау по итогам визита в Украину выразил поддержку контактной группы и миссии ОБСЕ в стране.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Рау встретился с координатором от ОБСЕ Яшаром Чевиком, спецпредставителем действующего председателя организации в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Микко Киннуненом, а также координатором проектов ОБСЕ в Украине Хенриком Вилладсеном.

"В ходе встречи министр Рау выразил полную поддержку работы трехсторонней контактной группы и специальной миссии по мониторингу", - говорится в заявлении по итогам визита председателя на Украину.