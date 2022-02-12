О нас
Report Georgia
Аудио новости

Председатель ОБСЕ выразил поддержку миссии в Украине

Председатель ОБСЕ выразил поддержку миссии в Украине Председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау по итогам визита в Украину выразил поддержку контактной группы и миссии ОБСЕ в стране.
Другие страны
12 февраля 2022 г. 05:16
Председатель ОБСЕ выразил поддержку миссии в Украине

Председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау по итогам визита в Украину выразил поддержку контактной группы и миссии ОБСЕ в стране.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Рау встретился с координатором от ОБСЕ Яшаром Чевиком, спецпредставителем действующего председателя организации в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Микко Киннуненом, а также координатором проектов ОБСЕ в Украине Хенриком Вилладсеном.

"В ходе встречи министр Рау выразил полную поддержку работы трехсторонней контактной группы и специальной миссии по мониторингу", - говорится в заявлении по итогам визита председателя на Украину.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ATƏT sədri təşkilatın Ukraynadakı missiyasına dəstəyini ifadə edib

Экслюзивные новости

В Азербайджане подготовят новый Налоговый кодекс
В Азербайджане подготовят новый Налоговый кодекс
11 февраля 2022 г. 17:24
Самира Мусаева: В отношении СМИ могут быть применены налоговые льготы
Самира Мусаева: В отношении СМИ могут быть применены налоговые льготы
11 февраля 2022 г. 17:06
В Азербайджане налогоплательщикам предоставят амнистию капитала и имущества
В Азербайджане налогоплательщикам предоставят амнистию капитала и имущества
11 февраля 2022 г. 16:42
Министр Рашад Набиев о политике государства в связи с радиочастотами
Министр Рашад Набиев о политике государства в связи с радиочастотами
9 февраля 2022 г. 12:37
Азербайджан поставляет в Турцию дополнительные объемы газа по ее просьбе
Азербайджан поставляет в Турцию дополнительные объемы газа по ее просьбе
8 февраля 2022 г. 17:25
Министр: В ближайшие месяцы будет пресечено вещание иранских каналов на юге Азербайджана 
Министр: В ближайшие месяцы будет пресечено вещание иранских каналов на юге Азербайджана 
8 февраля 2022 г. 14:27
Сафар Мехдиев: В этом году завершится строительство таможенного поста ”Ханоба”  
Сафар Мехдиев: В этом году завершится строительство таможенного поста ”Ханоба”  
8 февраля 2022 г. 13:40
На азербайджано-иранской границе могут построить новые пропускные пункты
На азербайджано-иранской границе могут построить новые пропускные пункты
8 февраля 2022 г. 13:21
ICMP провела консультации с Азербайджаном по поиску пропавших без вести
ICMP провела консультации с Азербайджаном по поиску пропавших без вести
8 февраля 2022 г. 10:54
Рашад Набиев: Будут организованы автобусные рейсы и на другие освобожденные территории
Рашад Набиев: Будут организованы автобусные рейсы и на другие освобожденные территории
7 февраля 2022 г. 17:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi