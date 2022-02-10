О нас
Report Georgia
Аудио новости

Председатель ОБСЕ посетит Украину

Председатель ОБСЕ посетит Украину Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау на этой неделе посетит Украину, где встретится с президентом страны Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром по реинтеграции временно оккупированных территорий
Другие страны
10 февраля 2022 г. 08:56
Председатель ОБСЕ посетит Украину

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау на этой неделе посетит Украину, где встретится с президентом страны Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Ириной Верещук.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в посольстве Польши в Киеве.

"Разговоры будут сосредоточены на текущих событиях на Украине, мероприятиях, предпринимаемых для деэскалации и разрешения продолжающегося кризиса при поддержке ОБСЕ", - говорится в заявлении.

Также глава польской дипломатии встретится со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ на Украине и в трехсторонней контактной группе (TCG), председателем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине (SMM) и координатором проектов ОБСЕ на Украине. Кроме того, он проведет встречу с главой Офиса Международного Комитета Красного Креста и резидентом-координатором Управления ООН по координации гуманитарной помощи на Украине.

Подчеркивается, что 11 февраля министр Рау посетит восток Украины, где ознакомится с текущей гуманитарной ситуацией в пострадавших от конфликта территориях.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке OSCE Chairman-in-Office to visit Ukraine
Версия на азербайджанском языке ATƏT sədri Ukraynaya səfər edəcək

Самое читаемое

В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
5 февраля 2022 г. 11:17
Минтруда внесло ясность в вопрос пенсионного капитала умершего человека
Минтруда внесло ясность в вопрос пенсионного капитала умершего человека
4 февраля 2022 г. 12:26
Госкомитет взял под контроль семью, в которой мать оставляла малолетнего без присмотра
Госкомитет взял под контроль семью, в которой мать оставляла малолетнего без присмотра
4 февраля 2022 г. 12:40
Распоряжение о выплате 200 манатов охватит 1,1 млн пенсионеров
Распоряжение о выплате 200 манатов охватит 1,1 млн пенсионеров
8 февраля 2022 г. 12:44
Готовится план развития Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и соцзащиты
Готовится план развития Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и соцзащиты
4 февраля 2022 г. 12:08
Что будет с ценами на услуги такси в Азербайджане?
Что будет с ценами на услуги такси в Азербайджане?
9 февраля 2022 г. 15:42
В Баку введут новые нормативы по работе такси
В Баку введут новые нормативы по работе такси
7 февраля 2022 г. 13:37
Восстановят ли трамвайное сообщение в Баку?
Восстановят ли трамвайное сообщение в Баку?
8 февраля 2022 г. 18:10
Пенсионерам будет выплачена материальная помощь в размере 200 манатов 
Пенсионерам будет выплачена материальная помощь в размере 200 манатов 
8 февраля 2022 г. 12:28
Стал известен процент индексации трудовых пенсий в Азербайджане
Стал известен процент индексации трудовых пенсий в Азербайджане
8 февраля 2022 г. 13:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi