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Председатель Международного суда ООН подал в отставку

Председатель Международного суда ООН подал в отставку Председатель Международного суда ООН Наваф Салам с 14 января подал в отставку.
Другие страны
14 января 2025 г. 22:58
Председатель Международного суда ООН подал в отставку

Председатель Международного суда ООН Наваф Салам с 14 января подал в отставку.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба суда.

Отмечается, что преемник Салама будет избран позднее Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности ООН. Срок полномочий нового судьи будет истекать в феврале 2027 года.

71-летний дипломат и юрист Наваф Салам был постпредом Ливана при ООН в 2007-2017 годах. В 2018 году он был избран членом Международного суда ООН, а с 6 февраля 2024 года стал его председателем. Салам принадлежит к бейрутской аристократической семье, его двоюродный брат Таммам Салам возглавлял правительство Ливана в 2014-2016 годах.

Ранее президент Ливана Джозеф Аун назначил Салама премьер-министром республики и поручил ему сформировать новое правительство.

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