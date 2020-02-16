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Председатель КНР рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом - ОФИЦИАЛЬНО

​Председатель КНР рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин написал статью о мерах, принятых для противодействия распространению коронавируса нового типа.

Как передает Report, первое распоряжение о профилактике новой коронавирусной пневмонии и борьбе с ней было отдано Си Цзиньпином 7 января 2020 года. После этого, 20 января была издана специальная инструкция по профилактике и борьбе с эпидемией, в которой председатель КНР призвал власти страны уделять особое внимание безопасности и здоровью граждан.

В настоящее время продолжается работа Центральной лидерской группы по противодействию эпидемии, отметил Си Цзиньпин. Он подчеркнул, что ответственные департаменты выполняют свои обязанности, а военные активно поддерживают местную профилактику эпидемии и борьбу с ней.

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