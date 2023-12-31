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Председатель КНР призвал к усилиям ради построения лучшего мира

Председатель КНР призвал к усилиям ради построения лучшего мира Председатель КНР Си Цзиньпин в своем новогоднем обращении призвал приложить усилия для построения более благополучного мира.
Другие страны
31 декабря 2023 г. 16:47
Председатель КНР призвал к усилиям ради построения лучшего мира

Председатель КНР Си Цзиньпин в своем новогоднем обращении призвал приложить усилия для построения более благополучного мира.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

"В настоящее время в мире все еще есть места, охваченные пламенем войны. Китайский народ хорошо осознает ценность мира. Мы готовы работать с международным сообществом, чтобы способствовать построению сообщества с единой судьбой человечества и построению лучшего мира, помня о будущем человечества и благополучии", - он сказал.

Си Цзиньпин признался, что тронут тем, как жители КНР помогали друг другу и совместными усилиями справлялись с многочисленными трудностями.

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