Председатель КНР прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию, сообщает Report со ссылкой на информационное агентство королевства SPA.

Ожидается, что в ходе поездки китайского лидера в аравийскую монархию между Эр-Риядом и Пекином будет достигнута окончательная договоренность об установлении стратегического партнерства и опубликовано соответствующее заявление.

Ближневосточное турне главы Китая включает также Египет и Иран, где он обсудит с лидерами государств региональную и международную повестку дня.