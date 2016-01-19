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    Председатель КНР прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию

    В рамках ближневосточного турне Си Цзиньпин также посетит Иран

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Председатель КНР Си Цзиньпин  прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию, сообщает Report со ссылкой на информационное агентство королевства SPA.

    Ожидается, что в ходе поездки китайского лидера в аравийскую монархию между Эр-Риядом и Пекином будет достигнута окончательная договоренность об установлении стратегического партнерства и опубликовано соответствующее заявление. 

    Ближневосточное турне главы Китая включает также Египет и Иран, где он обсудит с лидерами государств региональную и международную повестку дня.

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