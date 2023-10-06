Председатель КНР может совершить визит во Вьетнам

Председатель КНР Си Цзиньпин может совершить визит во Вьетнам в конце октября или в начале ноября.

Председатель КНР Си Цзиньпин может совершить визит во Вьетнам в конце октября или в начале ноября.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Он планирует поехать во Вьетнам вслед за президентом США Джо Байденом, который посетил Ханой в сентябре.

Агентство отмечает, что визит подчеркнет растущую стратегическую важность производственного центра Юго-Восточной Азии, поскольку крупные державы борются за влияние в регионе на фоне растущей напряженности между Пекином и Вашингтоном.

В ходе визита Байдена Вьетнам и США договорились об установлении стратегического партнерства. Аналитики считают, что решение Ханоя о партнерстве с Вашингтоном говорит о готовности вьетнамских властей вызвать негодование в Пекине.

Источники агентства сообщают, что США и Вьетнам ведут переговоры о заключении крупнейшей в истории сделки о поставке оружия, что может не понравиться Китаю.

КНР предъявляет территориальные претензии к Вьетнаму, в последние годы напряженность в этом вопросе только возросла. Речь идет об островах Спратли и Парасель в Южно-Китайском море, а также водам вокруг них. Вьетнам подчеркивает, что управлял островами с XVII века, а Китай никогда не претендовал на суверенитет над ними до 1940-х годов.









