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Председатель КНР может совершить визит во Вьетнам

Председатель КНР может совершить визит во Вьетнам Председатель КНР Си Цзиньпин может совершить визит во Вьетнам в конце октября или в начале ноября.
Другие страны
6 октября 2023 г. 11:14
Председатель КНР может совершить визит во Вьетнам

Председатель КНР Си Цзиньпин может совершить визит во Вьетнам в конце октября или в начале ноября.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Он планирует поехать во Вьетнам вслед за президентом США Джо Байденом, который посетил Ханой в сентябре.

Агентство отмечает, что визит подчеркнет растущую стратегическую важность производственного центра Юго-Восточной Азии, поскольку крупные державы борются за влияние в регионе на фоне растущей напряженности между Пекином и Вашингтоном.

В ходе визита Байдена Вьетнам и США договорились об установлении стратегического партнерства. Аналитики считают, что решение Ханоя о партнерстве с Вашингтоном говорит о готовности вьетнамских властей вызвать негодование в Пекине.

Источники агентства сообщают, что США и Вьетнам ведут переговоры о заключении крупнейшей в истории сделки о поставке оружия, что может не понравиться Китаю.

КНР предъявляет территориальные претензии к Вьетнаму, в последние годы напряженность в этом вопросе только возросла. Речь идет об островах Спратли и Парасель в Южно-Китайском море, а также водам вокруг них. Вьетнам подчеркивает, что управлял островами с XVII века, а Китай никогда не претендовал на суверенитет над ними до 1940-х годов.




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Версия на английском языке China's Xi may visit Vietnam

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