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Председатель Генассамблеи ООН: В резолюции повторяется призыв к прекращению огня в Украине

Председатель Генассамблеи ООН: В резолюции повторяется призыв к прекращению огня в Украине "Резолюция Совета Безопасности отражает серьезную озабоченность международного сообщества продолжающейся ситуацией в Украине и подтверждает его призыв к немедленному прекращению огня, беспрепятственному доступу к гуманитарной помощи и возвращению к диалог
Другие страны
3 марта 2022 г. 01:18
Председатель Генассамблеи ООН: В резолюции повторяется призыв к прекращению огня в Украине

"Резолюция Совета Безопасности отражает серьезную озабоченность международного сообщества продолжающейся ситуацией в Украине и подтверждает его призыв к немедленному прекращению огня, беспрепятственному доступу к гуманитарной помощи и возвращению к диалогу и дипломатии".

Как передает Report, об этом говорится в сообщении президента Генассамблеи ООН Абдуллы Шахида в его аккаунте Тwitter.

Генассамблея ООН приняла резолюцию под названием "Агрессия против Украины". Резолюция была поддержана в ходе внеочередной специальной сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

За резолюцию проголосовали 141 государство-член ООН, 5 против и 35 воздержавшихся.

В тексте резолюции говорится, что Россия вторглась в Украину. В связи с этим от России требуется прекратить огонь и вывести российские войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым и Донбасс.

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