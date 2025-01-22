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Председатель Евросовета призвал к дополнительным усилиям в области укрепления обороны ЕС

Председатель Евросовета призвал к дополнительным усилиям в области укрепления обороны ЕС Для обеспечения мира внутри Европейского союза необходимо взять на себя повышенную ответственность за собственную оборону, суверенитет и стратегическую автономию.
Другие страны
22 января 2025 г. 13:52
Председатель Евросовета призвал к дополнительным усилиям в области укрепления обороны ЕС

Для обеспечения мира внутри Европейского союза необходимо взять на себя повышенную ответственность за собственную оборону, суверенитет и стратегическую автономию.

Как сообщает Report, об этом председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

По его словам, по этой причине после 2022 года государства-члены увеличили свои оборонные бюджеты: "Сегодня 23 государства-члена ЕС, являющиеся одновременно членами НАТО, должны совместно расходовать более 2% ВВП на свою оборону".

Кошта отметил, что в ближайшие годы потребуется приложить дополнительные усилия в сфере обороны, включая производство боеприпасов, обеспечение критически важными оборонными материалами и выпуск продукции двойного назначения.

Он также созвал на 3 февраля неформальный саммит Евросоюза по вопросам обороны: "Это первая встреча руководителей стран ЕС, которая будет посвящена исключительно вопросам обороны, чтобы подготовить почву для будущих решений и политических директив в оборонной сфере".

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Версия на азербайджанском языке Antonio Koşta Aİ-nin müdafiəsinin gücləndirilməsi sahəsində əlavə səylərə çağırıb

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