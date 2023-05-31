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Председатель Европарламента: Удары по РФ ничего не меняют - надо поддерживать Украину

Председатель Европарламента: Удары по РФ ничего не меняют - надо поддерживать Украину Европейский Союз должен поддерживать Украину, пока Россия не заберет войска с ее территории, и удары по российской территории это не меняют.
Другие страны
31 мая 2023 г. 23:52
Председатель Европарламента: Удары по РФ ничего не меняют - надо поддерживать Украину

Европейский Союз должен поддерживать Украину, пока Россия не заберет войска с ее территории, и удары по российской территории это не меняют.

Как передает Report, об этом в интервью DW заявила президент Европейского парламента Роберта Мецола.

По мнению председателя Европарламента, необходимость поддерживать Украину не меняют ни последняя атака дронов на Москву, в которых РФ обвиняет Украину, ни то, что предоставленное Киеву оружие может потенциально применяться и для ударов по территории РФ.

"Я думаю, что любой, кто приводит этот аргумент, забывает о факте, что Россия вторглась в Украину. Это не конфликт между двумя странами. Это одна страна, которая вторглась в другую и забрала часть ее территории. И пока Россия не оставит Украину, мы не собираемся прекращать поддержку Украины", – подчеркнула она.

Мецола также выступила за скорейшее одобрение предложения Европейской комиссии, которое позволит предоставлять Украине больше боеприпасов, и ускоренную процедуру его рассмотрения – без общественных консультаций.

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Версия на азербайджанском языке AP sədri Moskvaya dron hücumunun Ukraynaya dəstəyə təsir etməyəcəyini bildirib

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