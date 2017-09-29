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    Председатель Европарламента: Референдум противоречит конституции страны и европейским законам

    Антонио Таяни: Это - внутренняя проблема Испании, а не Европы© AFP 2017/ JOHN THYS

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ "Предстоящий в Испании референдум противоречит конституции страны и европейским законам".

    Как сообщает Report, об этом в интервью ТАСС заявил председатель Европейского парламента Антонио Таяни.

    По его словам, на политическом уровне лучшим решением станет политический диалог между испанским правительством и властями Каталонии: "Этот диалог необходим прежде всего для Испании. Это - внутренняя проблема Испании, а не Европы".

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