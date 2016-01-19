Председатель Еврокомиссии: Шенген столкнулся с проблемой выживания

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Шенгенская зона в связи с миграционным кризисом столкнулась с проблемой выживания. Как сообщает Report, об этом заявил сегодня председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

"Над шенгенским пространством нависли очень значительные риски, можно сказать, риски выживания. Сегодня вводится контроль на границах, завтра посчитают, что экономическая стоимость этого значительна, а послезавтра зададутся вопросом, зачем нам единая валюта, если больше нет свободы передвижения и внутреннего рынка", — заявил Ж-К. Юнкер.



