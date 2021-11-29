Председатель Еврокомиссии предложила создать центр по анализу ситуации в сфере гибридных угроз

ЕС должен создать Центр по анализу ситуации в сфере пропаганды и гибридных угроз.

ЕС должен создать Центр по анализу ситуации в сфере пропаганды и гибридных угроз.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказала в воскресенье на пресс-конференции в Риге президент Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Мы убеждены, что для того, чтобы принимать правильные решения и действовать своевременно и активно нам нужны правильные информационные и аналитические возможности во всем ЕС, - сказала она. - И поэтому ЕС нужен собственный Совместный центр по анализу ситуации".

Фон дер Ляйен также добавила, что, "поскольку гибридные угрозы становятся более острыми", ЕС и НАТО должны вывести свое сотрудничество "на новый уровень". "Вот почему мы (с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом) работаем над новой декларацией о сотрудничестве ЕС и НАТО", - сказала председатель ЕК.

Отметим, что в Ригу в воскресенье с визитом в знак поддержки Латвии, столкнувшейся с миграционным кризисом, прибыли председатель ЕК и генсек Североатлантического альянса.