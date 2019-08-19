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Председатель Еврокомиссии не примет участие в саммите G7 из-за госпитализации

Председатель Еврокомиссии не примет участие в саммите G7

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не сможет принять участие в саммите G7 в Биаррице по состоянию здоровья. 

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Наташа Берто.

"Мы можем подтвердить, что председатель Юнкер не сможет принять участие в саммите G7 в связи с госпитализацией. Он в ближайшее время проинформирует об этом президента Франции Эмманюэля Макрона и главу Европейского совета Дональда Туска", - заявила она. 

7 авшуста Еврокомиссия сообщила, что Юнкер был вынужден срочно прервать свой отпуск в Австрии, в связи с госпитализацией. 

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