Председатель Еврокомиссии: Европейский союз не в хорошем состоянии

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ "Европейский союз не в хорошем состоянии. Нам не хватает союза, нам не хватает Европы. И мы должны это изменить".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

Также Юнкер отметил, что Еврокомиссия не допустит падения шенгенской системы в результате миграционного кризиса. По его словам, Еврокомиссия разработала список стран, безопасных для Евросоюза в плане неконтролируемой миграции.

С начала 2015 года на территорию Евросоюза прибыли 340 тысяч беженцев. Ситуация с нелегальными мигрантами в данный момент в странах ЕС является наихудшим кризисом с перемещенными лицами со времен Второй мировой войны.