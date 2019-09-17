Председатель 73-ей сессии Генассамблеи странам-членам ООН: Читайте и выполняйте собственные резолюции

В Нью-Йорке завершилась 73-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, а завтра откроется следующая, 74-я.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН, передавая эстафету своему преемнику, председатель 73-ей сессии ГА Мария Фернанда Эспиноса подвела итоги своей работы.

На церемонии закрытия 73-й сессии Генеральной Ассамблеи глава ООН Антониу Гутерриш высоко оценил работу Марии Эспиносы, которая сосредоточилась на важнейших международных вопросах, включая гендерное равноправие, миграцию, достойный труд, защиту окружающей среды, права инвалидов, привлечение молодежи к решению проблем мира и безопасности и оживление работы Организации.

Под руководством Эспиносы Генассамблея приняла 347 резолюций – больше, чем за предыдущие годы, состоялось 108 ее пленарных заседаний, не говоря о десятках неофициальных встречах, брифингах, интерактивных диалогах, тематических дискуссиях и консультациях.

По словам Марии Фернанды Эспиносы, цифры – это не самое главное: "Я постоянно призываю государства, составляющие ООН: давайте читать наши собственные резолюции и выполнять их, опираясь на мандат Генеральной Ассамблеи".

Еще два важных события 73-й сессии, которые отметил и генеральный секретарь ООН, - это принятие двух международных договоров: по миграции и по беженцам.