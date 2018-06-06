Председатель 73-ей сессии Генассамблеи ООН огласила приоритеты

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес избрана председателем следующей -73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН, за всю историю ООН она будет четвертой женщиной на этом посту.

Говоря о своих приоритетах, новый председатель Генеральной Ассамблеи ООН пообещала добиваться выполнения Целей устойчивого развития. Она заявила о готовности поддержать усилия Генсека по реформе организации.