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    Председатель 73-ей сессии Генассамблеи ООН огласила приоритеты

    За всю историю ООН Мария Фернанда Эспиноса Гарсес будет четвертой женщиной на этом посту

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес избрана председателем следующей -73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН, за всю историю ООН она будет четвертой женщиной на этом посту.

    Говоря о своих приоритетах, новый председатель Генеральной Ассамблеи ООН пообещала добиваться выполнения Целей устойчивого развития. Она заявила о готовности поддержать усилия Генсека по реформе организации.

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