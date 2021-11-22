Компании Германии опасаются снижения конкурентоспособности из-за цен на энергию

Почти половина германских предприятий (46%) опасаются снижения своей конкурентоспособности на фоне роста цен на электроэнергию и газ.

Почти половина германских предприятий (46%) опасаются снижения своей конкурентоспособности на фоне роста цен на электроэнергию и газ.

Как передает Report со ссылкой на германские СМИ, об этом говорится в исследовании Торгово-промышленной палаты (ТПП) Германии, которое охватило около 600 предприятий.

Из общего числа предприятий-респондентов 11% заявили, что повышение расходов на энергию помешает им инвестировать в меры, направленные на защиту климата, 14% компаний не смогут инвестировать в основные производственные процессы. Еще 3% считают, что им придется отложить инвестиции в исследования и инновации. Около четверти (26%) не видят для себя последствий. Примерно столько же (чуть меньше 25%) сообщили, что закупили достаточно электроэнергии на 2022 год.

В ТПП считают, что последствия роста цен носят "экзистенциальный" характер для компаний, почти все опрошенные уже расходуют больше средств на электроэнергию.