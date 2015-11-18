Предполагаемый организатор терактов 13 ноября в Париже Абдельхамид Абаауд мертв

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Предполагаемый организатор терактов 13 ноября в Париже Абдельхамид Абаауд был ликвидирован в среду во время проведенного в пригороде французской столицы рейда. Об этом сообщила электронная версия газеты Washington Post, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Предполагаемый организатор атак в Париже Абдельхамид Абаауд мертв, заявляют два представителя разведки", - отметило издание.

По словам прокурора Парижа Франсуа Моленса, которого цитирует Washington Post, спецслужбы начали операцию после получения информации о возможном местонахождении Абаауда. Официального подтверждения ликвидации террориста пока нет.

13 ноября в Париже и столичном пригороде Сен-Дени у стадиона Stade de France была совершена серия террористических атак. По последним данным, в результате нападения террористов погибли 129 человек, 352 были ранены. Президент Франции Франсуа Олланд объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения и усиленного контроля за пересечением государственной границы.