Предотвращение конфликтов станет одним из приоритетов работы Генассамблеи ООН в следующем году

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Вопрос миграции - в числе приоритетных направлений работы Генеральной Ассамблеи ООН в новом году. Как сообщает Report, об этом заявил председатель 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак, выступая в штаб-квартире ООН на итоговой пресс-конференции.

Мирослав Лайчак подвел итоги основной части 72-й сессии и объявил о приоритетах в новом году.

По его словам, другими важными направлениями работы в следующем году станут предотвращение конфликтов и миростроительство. Также председатель 72-й сессии ГА ООН сообщил о намерении провести заседание по финансированию развития.

Поводя итоги основной части 72-й сессии Генеральной Ассамблеи, Мирослав Лайчак сообщил, что в рамках основных комитетов было одобрено более 200 резолюций. Большая часть из них уже утверждена на пленарном заседании Ассамблеи.