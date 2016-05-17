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    Предотвращена попытка теракта у здания МВД Афганистана

    В провинции Пактика на юго-востоке страны семеро сотрудников полиции погибли в результате нападения боевиков

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Силы безопасности Афганистана сорвали попытку террористов взорвать мощную бомбу у здания министерства внутренних дел Исламской Республики, сообщает Report со ссылкой на Khaama Press.

    Как отметил представитель МВД страны, во вторник утром военнослужащие афганской армии, охранявшие въезд в правительственный анклав, заметили легковой автомобиль, водитель которого игнорировал требования остановиться у блокпоста и предъявить документы для проверки. По машине, движущейся на большой скорости в сторону главного здания МВД, был открыт огонь на поражение, в результате чего ее водитель был убит. В ходе последовавшей проверки транспортного средства в нем было обнаружено самодельное взрывное устройство большой мощности. 

    В то же время по меньшей мере семеро сотрудников полиции погибли в результате нападения боевиков движения "Талибан" в провинции Пактика на юго-востоке Афганистана.

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