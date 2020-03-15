Предостерегающая итальянская история коронавируса: не делайте того, чего сделали мы

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Многие из нас были слишком эгоистичны, чтобы последовать инструкциям и изменить поведение. Теперь мы находимся в изоляции, и люди напрасно умирают.

РИМ - "Как и в любой войне, мы должны выбирать, кого лечить, а кого нет". Под таким заголовком 9 марта в ведущей итальянской газете Il Corriere della Sera вышла статья, в которой говорилось о том, что больницы на севере Италии, эпицентре вспышки коронавируса в стране, загружены, а система здравоохранения находится на грани краха.

Об этом Report передает со ссылкой на Bostonglobe.

Анестезиолог в больнице в Бергамо, одном из городов с наибольшим количеством случаев болезни Covid-19, вызванной новым коронавирусом, рассказал газете, что отделение интенсивной терапии уже работает с полной нагрузкой, и врачи были вынуждены начать делать сложные решения по сортировке, допускающие людей, которые остро нуждаются в искусственной вентиляции легких в зависимости от возраста, продолжительности жизни и других факторов. Как в военное время. Статья была необъяснимым образом размещена на странице 15, в то время как основной заголовок на первой полосе газеты освещал политические ссоры из-за мер по обузданию коронавирусной инфекции.

Больница в Бергамо была не единственной больницей в этом районе, занимающейся отсутствием возможностей и нормированием медицинской помощи. В тот же день я услышал от менеджера системы здравоохранения Ломбардии, одного из самых передовых и хорошо финансируемых в Европе, что он видел, как анестезиологи плачут в коридорах больницы из-за того выбора, который им предстоит сделать.

С тех пор перегруженные больницы установили палатки в качестве самодельных больничных палат, а на входах в медицинские центры были размещены грузовые контейнеры для сортировки пациентов, приходящих все чаще и чаще. Некоторые из людей, которые не могут получить медицинскую помощь, умирают в своих домах.

По мере того, как все больше медицинских работников начали описывать подобные ситуации в социальных сетях и в интервью, итальянское общество анестезиологов опубликовало необычайно новые руководящие принципы, помогающие врачам, сталкивающимся с этическими дилеммами, разъясняя, что критерий «первым пришел, первым обслужен», который использовался среди пациентов с такими же болезнями и уровнем риска в обычные времена не было уместно с текущей чрезвычайной ситуацией.

До прошлой недели итальянская система общественного здравоохранения была способна заботиться о всех. В нашей стране универсальное здравоохранение, поэтому пациентам здесь не отказывают. Но в течение нескольких дней система была уничтожена вирусом, который я и многие другие итальянцы не восприняли всерьез.

Неспособность медицинской системы справляться с потоком пациентов в критическом состоянии является не первой из проблем этой сложной неотложной медицинской помощи. Это проблема. Я не должен был удивляться. Как журналист, я читал, слышал и разговаривал с экспертами, объясняя, что самой непосредственной угрозой Covid-19 было перегружение больничной системы, и поэтому самой неотложной потребностью было избежать одновременного заболевания слишком многих людей. так как ресурсы ограничены. (Это то, что называется "выравнивание кривой".)

Но эта информация каким-то образом хранилась в каком-то отдаленном месте моего сознания, покрытом непрерывным потоком битов и диаграмм о смертности пожилых людей, политическом бесхозяйственности, ссорах из-за недостаточного тестирования и чрезмерного тестирования, обвалов рынка, прогнозов относительно экономические последствия эпидемии и т. д. Все это, конечно, чрезвычайно актуально, но в то же время кажется совершенно неуместным, когда гибнут люди в ситуации, которую можно было предотвратить. По состоянию на вечер пятницы в Италии в результате вспышки заболевания погибли 1266 человек.

Итак, вот мое предупреждение для Соединенных Штатов: оно не должно было прийти к этому.

Мы, конечно, не могли остановить появление ранее неизвестного и смертельного вируса.

Но мы могли бы смягчить ситуацию, в которой мы сейчас находимся, когда люди, которые могли бы быть спасены, умирают. Я и многие другие могли бы предпринять простое, но морально трудное действие: мы могли бы остаться дома.

То, что произошло в Италии, показывает, что менее чем срочное обращение к общественности со стороны правительства с просьбой слегка изменить привычки в отношении социальных взаимодействий недостаточно, когда ужасные результаты, которые они призваны предотвратить, еще не очевидны; когда они становятся очевидными, как правило, уже слишком поздно. Я и многие другие итальянцы просто не видели необходимости менять наши рутины из-за угрозы, которую мы не могли видеть.

Италия находится в изоляции с 9 марта; потребовались недели после того, как вирус впервые появился здесь, чтобы понять, что строгие меры абсолютно необходимы.

По данным ряда ученых, Италия на 10 дней опережает Испанию, Германию и Францию в развитии эпидемии, и на 13-16 дней опережает Великобританию и США. Это означает, что у этих стран есть возможность принять меры во избежание коллапса системы здравоохранения, которые сегодня могут показаться чрезмерными и непропорциональными, однако будущее, в котором я сейчас нахожусь, совершенно рационально. В США насчитывается около 45 000 коек, и даже в случае умеренной вспышки около 200 000 американцев будут нуждаться в интенсивной терапии.

До того, как вспышка случилась в моей стране, я думал, что действую рационально, потому что я проверял и обрабатывал много информации об эпидемии. Но моя хорошая информированность не делало меня более разумным. Мне не хватало как бы "моральных знаний" о проблеме. Я знал о вирусе, но проблема не затрагивала меня лично. Потребовалась ужасная этическая дилемма, с которой врачи сталкиваются в Ломбардии, чтобы разбудить меня. Я поставил себя на их место и понял, что все должно быть сделано, чтобы избежать этих этически разрушительных выборов: Как мы решаем, кому дать кровать в отделении интенсивной терапии, а кому нет? Возраст? Продолжительность жизни? Сколько у них детей? Их особые способности? Является ли профессия пациента важным фактором? Правильно ли спасать врача среднего возраста, который спасет больше жизней, если он выживет, в отличие от молодого человека, который был безработным в течение последних 12 месяцев? Это те теоретические вопросы, которые вам задают на уроках лидерства в бизнес-школах. Но это не проверка личности. Это настоящая жизнь.

Чтобы избежать или смягчить все это в Соединенных Штатах и других странах, нужно сделать что-то похожее на то, что сейчас делают Италия, Дания и Финляндия, но не тратя впустую несколько недель думая что отмена общественных собраний и поддержка работы на дому будет достаточно, чтобы остановить распространение вируса. Теперь мы знаем, что этого было недостаточно.

В среду премьер-министр Джузеппе Конте объявил о последнем шаге в процессе, который постепенно превратил Италию в полностью изолированную страну. Магазины должны быть закрыты в любое время, за исключением аптек, продовольственных магазинов и газетных киосков, поскольку правительство мудро считает информацию первостепенной необходимостью. Все несущественные работы были временно остановлены. Людей, которые все еще идут в офис, просят доказать необходимость сделать это, подписав сертификат, который должен быть представлен и проверен полицией. Нарушители могут получить 3 месяца тюрьмы и штраф. Выходить на физическую активность разрешается, если она короткая и одиночная. Школы и университеты, которые были закрыты с 4 марта, будут закрыты по крайней мере до 3 апреля, но эта дата, вероятно, будет продлена.

Жизнь взаперти трудна, но это также упражнение на смирение. Наше коллективное благополучие заставляет наши маленькие индивидуальные желания выглядеть немного капризными и недалекими. Мы с женой работаем из дома или, по крайней мере, пытаемся. Мы помогаем детям выполнять домашнее задание, следуя инструкциям, которые их учителя посылают каждое утро с помощью голосовых сообщений и видео, в попытке сохранить отношения с учениками.

Пока что моим двум сыновьям не так скучно, как мы думали, и они справляются хорошо.

И благодарю Бога за нашу маленькую общую крышу, где они могут бегать немного днем, по крайней мере, пока женщина на 5-м этаже не пожалуется на шум. Либо я, либо моя жена выходим раз в день, чтобы немного прогуляться и купить продукты, когда нам это нужно. Несмотря на то, что полицейские на улице отговаривают тех кто хочет покинуть свои дома, мы оба думаем, что людей слишком много. Мы читаем. Мы молимся. Мы играем в футбол в коридоре. Это время размышлений и молчания, момент, когда возникают некоторые большие вопросы - например, почему именно мы решили не иметь телевизор. Как ни странно, это также момент, когда наш обычный индивидуалистический, эгоцентричный взгляд немного ослабевает. В конце концов, каждый из нас отказывается от своей индивидуальной свободы, чтобы защитить всех, особенно больных и стариков. Когда на карту поставлено здоровье каждого, настоящая свобода - следовать инструкциям.