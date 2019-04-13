Предоставившему убежище Ассанжу экс-президенту Эквадора заблокировали Facebook

Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа (2007-2017) заявил, что его страницу в Facebook заблокировали спустя день после того, как он подверг критике решение действующего главы государства Ленина Морено отказать в убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС об этом политик написал на своей странице в Twitter.

"Моя страница в Facebook была заблокирована, у меня было 1,5 млн подписчиков. Это еще один шаг жесткого преследования и пример отчаяния, связанного с бумагами INA, от которых коррумпированному Морено не скрыться", - заметил экс-президент Эквадора. В феврале портал WikiLeaks опубликовал пакет документов (INA Papers), связанный с деятельностью офшорной компании INA Investment, которая была основана братом действующего главы Эквадора. Также Корреа заявил о создании новой странице в Facebook и призвал подписчиков не верить подделкам.

Напомним, что ранее экс-президент Эквадора заявлял, что считает предательством решение действующего главы государства Ленина Морено об отказе в убежище Джулиану Ассанжу.