Предложения США по Газе могут способствовать тому, что Катар и Египет убедят ХАМАС пойти на сделку

Американское предложение по соглашению о прекращении огня и освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа, может позволить США, Катару и Египту, выступающим посредниками на переговорах, оказать давление на ХАМАС с целью достижения договоренности.

Американское предложение по соглашению о прекращении огня и освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа, может позволить США, Катару и Египту, выступающим посредниками на переговорах, оказать давление на ХАМАС с целью достижения договоренности.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel.

Это предложение американской стороны не предусматривает сохранения израильского присутствия вдоль границы между Газой и Египтом или создания механизма в центральной части Газы для предотвращения возвращения вооруженных сил ХАМАС на север сектора, на чем последовательно настаивает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Газета, ссылаясь на информацию 12-го канала израильского телевидения, отмечает, что переговоры с участием США и Израиля продолжатся в воскресенье в Каире. У Нетаньяху также запланированы переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который должен прибыть в Израиль в воскресенье.

"Только если Израиль и США смогут согласовать условия по этим двум ключевым вопросам, Египет и Катар смогут заставить ХАМАС пойти на сделку. ХАМАС ясно дал понять, что не согласится на соглашение, которое сохранит эти два требования Израиля", - говорится в публикации.

The Times of Israel напоминает, что в заявлении, опубликованном в субботу вечером, канцелярия Нетаньяху сообщила, что израильские переговорщики проинформировали его о ходе переговоров в Дохе и "выразили осторожный оптимизм относительно возможности продвижения сделки", поскольку предложение США "содержит компоненты, которые приемлемы для Израиля".

"Мы должны надеяться, что сильное давление на ХАМАС со стороны Соединенных Штатов и посредников приведет к устранению несогласия с американским предложением и позволит добиться прорыва в контактах", - отмечается в заявлении.