О нас

Предложения США по Газе могут способствовать тому, что Катар и Египет убедят ХАМАС пойти на сделку

Предложения США по Газе могут способствовать тому, что Катар и Египет убедят ХАМАС пойти на сделку Американское предложение по соглашению о прекращении огня и освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа, может позволить США, Катару и Египту, выступающим посредниками на переговорах, оказать давление на ХАМАС с целью достижения договоренности.
Другие страны
18 августа 2024 г. 06:56
Предложения США по Газе могут способствовать тому, что Катар и Египет убедят ХАМАС пойти на сделку

Американское предложение по соглашению о прекращении огня и освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа, может позволить США, Катару и Египту, выступающим посредниками на переговорах, оказать давление на ХАМАС с целью достижения договоренности.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel.

Это предложение американской стороны не предусматривает сохранения израильского присутствия вдоль границы между Газой и Египтом или создания механизма в центральной части Газы для предотвращения возвращения вооруженных сил ХАМАС на север сектора, на чем последовательно настаивает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Газета, ссылаясь на информацию 12-го канала израильского телевидения, отмечает, что переговоры с участием США и Израиля продолжатся в воскресенье в Каире. У Нетаньяху также запланированы переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который должен прибыть в Израиль в воскресенье.

"Только если Израиль и США смогут согласовать условия по этим двум ключевым вопросам, Египет и Катар смогут заставить ХАМАС пойти на сделку. ХАМАС ясно дал понять, что не согласится на соглашение, которое сохранит эти два требования Израиля", - говорится в публикации.

The Times of Israel напоминает, что в заявлении, опубликованном в субботу вечером, канцелярия Нетаньяху сообщила, что израильские переговорщики проинформировали его о ходе переговоров в Дохе и "выразили осторожный оптимизм относительно возможности продвижения сделки", поскольку предложение США "содержит компоненты, которые приемлемы для Израиля".

"Мы должны надеяться, что сильное давление на ХАМАС со стороны Соединенных Штатов и посредников приведет к устранению несогласия с американским предложением и позволит добиться прорыва в контактах", - отмечается в заявлении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Президент Вьетнама прибыл с визитом в Китай
Президент Вьетнама прибыл с визитом в Китай
18 августа 2024 г. 06:28
Лидеры США, Японии и Южной Кореи отметили колоссальный прогресс в сотрудничестве
Лидеры США, Японии и Южной Кореи отметили колоссальный прогресс в сотрудничестве
18 августа 2024 г. 05:25
СМИ: Британские власти могут приравнять мизогинию к терроризму
СМИ: Британские власти могут приравнять мизогинию к терроризму
18 августа 2024 г. 05:04
Мадуро назвал марш и демонстрации за мир победой Венесуэлы
Мадуро назвал марш и демонстрации за мир победой Венесуэлы
18 августа 2024 г. 04:31
ЦАХАЛ заявил о ликвидации двух высокопоставленных членов ХАМАС в Дженине
ЦАХАЛ заявил о ликвидации двух высокопоставленных членов ХАМАС в Дженине
18 августа 2024 г. 03:49
В Боливии при столкновении автобуса со скалой погибли 14 человек
В Боливии при столкновении автобуса со скалой погибли 14 человек
18 августа 2024 г. 03:26
Во Франции Макрону пригрозили импичментом
Во Франции Макрону пригрозили импичментом
18 августа 2024 г. 02:51
В Германии при пожаре на колесе обозрения пострадали 30 человек
В Германии при пожаре на колесе обозрения пострадали 30 человек
18 августа 2024 г. 02:22
В Камчатском крае РФ произошло землетрясение магнитудой 7,0
В Камчатском крае РФ произошло землетрясение магнитудой 7,0
18 августа 2024 г. 00:18
Штаб Харрис потратит $370 млн на предвыборную рекламу в колеблющихся штатах
Штаб Харрис потратит $370 млн на предвыборную рекламу в колеблющихся штатах
17 августа 2024 г. 23:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi