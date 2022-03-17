Предложение отправить в Украину миротворческую миссию представят на саммите НАТО

Предложение об отправке на Украину миротворческой миссии будет представлено на ближайшем саммите НАТО.

Предложение об отправке на Украину миротворческой миссии будет представлено на ближайшем саммите НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду в эфире Польского телевидения глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

"Мы обсудили ее (идею о миротворческой миссии) с нашими ближайшими союзниками. Это предложение будет представлено на ближайшем саммите НАТО", - сказал он, подчеркнув, что сейчас эта идея уже обсуждается во многих европейских столицах.

Как указал Моравецкий, Украина - суверенное государство и в ситуации угрозы "имеет право пригласить на свою территорию кого пожелает". "Украина имеет право пригласить войска НАТО, разных организаций, других государств. Такая миротворческая миссия, наверняка, привела бы к установлению мира и покоя, как минимум, на значительной части Украины", - отметил он, выразив мнение, что Россия "не отважится атаковать НАТО".