Предложение отправить в Украину миротворческую миссию представят на саммите НАТО

Предложение об отправке на Украину миротворческой миссии будет представлено на ближайшем саммите НАТО.
"Мы обсудили ее (идею о миротворческой миссии) с нашими ближайшими союзниками. Это предложение будет представлено на ближайшем саммите НАТО", - сказал он, подчеркнув, что сейчас эта идея уже обсуждается во многих европейских столицах.
Как указал Моравецкий, Украина - суверенное государство и в ситуации угрозы "имеет право пригласить на свою территорию кого пожелает". "Украина имеет право пригласить войска НАТО, разных организаций, других государств. Такая миротворческая миссия, наверняка, привела бы к установлению мира и покоя, как минимум, на значительной части Украины", - отметил он, выразив мнение, что Россия "не отважится атаковать НАТО".