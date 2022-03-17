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Предложение отправить в Украину миротворческую миссию представят на саммите НАТО

Предложение отправить в Украину миротворческую миссию представят на саммите НАТО Предложение об отправке на Украину миротворческой миссии будет представлено на ближайшем саммите НАТО.
Другие страны
17 марта 2022 г. 04:54
Предложение отправить в Украину миротворческую миссию представят на саммите НАТО

Предложение об отправке на Украину миротворческой миссии будет представлено на ближайшем саммите НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду в эфире Польского телевидения глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

"Мы обсудили ее (идею о миротворческой миссии) с нашими ближайшими союзниками. Это предложение будет представлено на ближайшем саммите НАТО", - сказал он, подчеркнув, что сейчас эта идея уже обсуждается во многих европейских столицах.

Как указал Моравецкий, Украина - суверенное государство и в ситуации угрозы "имеет право пригласить на свою территорию кого пожелает". "Украина имеет право пригласить войска НАТО, разных организаций, других государств. Такая миротворческая миссия, наверняка, привела бы к установлению мира и покоя, как минимум, на значительной части Украины", - отметил он, выразив мнение, что Россия "не отважится атаковать НАТО".

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