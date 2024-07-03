Зеленский не принял предложение Орбана о прекращении огня в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что его предложение о временном прекращении огня в Украине в целях начала переговоров с Россией не понравилось президенту страны Владимиру Зеленскому.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что его предложение о временном прекращении огня в Украине в целях начала переговоров с Россией не понравилось президенту страны Владимиру Зеленскому.

Как передает Report , в интервью швейцарскому еженедельнику Die Weltwoche глава правительства выразил надежду на то, что диалог с Киевом на эту тему будет продолжен.

Орбан, побывавший 2 июня с визитом в Киеве, рассказал после переговоров с Зеленским, что предложил ему установить прекращение огня, чтобы начать подготовку переговоров с Россией, однако тот эту идею не поддержал.

"У него были некоторые сомнения по этому поводу. Ему это не очень понравилось. Он сказал: давайте поразмышляем, давайте подумаем об этом", - отметил премьер.

Он уточнил, что у Зеленского "в прошлом был неудачный опыт с прекращением огня, которое, по его мнению, шло не на пользу Украине". "Поэтому он понял мою позицию, он объяснил свои пределы возможного, и мы посмотрим, как нам это продолжить", - заявил глава правительства.