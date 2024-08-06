Предложение кабмина Финляндии не платить пенсии живущим за рубежом затронет 24 тыс. человек

Предложение правительства Финляндии не выплачивать так называемые "народные" пенсии живущим за рубежом гражданам затронет 24 тыс. человек, принесет экономию бюджета около 38 млн евро в год, но и грозит судебными исками.
Как передает Report, об этом сообщает социальное ведомство Финляндии Kela.
Пенсионная система Финляндии базируется на негосударственных пенсионных фондах (НПФ), куда производятся отчисления с заработка. Финны, по каким-то причинам не заработавшие пенсию в НПФ, по достижении определенного возраста начинают получать государственную или "народную" пенсию. На текущий момент это 775,70 евро в месяц. В середине 2024 года правительство для балансировки бюджета предложило отменить выплату "народных" пенсий финнам, живущим за рубежом. Как ожидается, законодательные изменения вступят в силу в начале 2025 года.
В различных объединениях пенсионеров Финляндии отметили, что низкие пенсии в Финляндии по сравнению с дороговизной жизни, вероятно и вынудили людей покинуть страну. В случае возвращения пенсионеров в Финляндию стране грозят гораздо большие расходы на их социальное обеспечение, предупредили в Центральной ассоциации пенсионеров.