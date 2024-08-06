О нас

Предложение кабмина Финляндии не платить пенсии живущим за рубежом затронет 24 тыс. человек

Предложение кабмина Финляндии не платить пенсии живущим за рубежом затронет 24 тыс. человек Предложение правительства Финляндии не выплачивать так называемые "народные" пенсии живущим за рубежом гражданам затронет 24 тыс. человек, принесет экономию бюджета около 38 млн евро в год, но и грозит судебными исками.
Другие страны
6 августа 2024 г. 20:15
Предложение кабмина Финляндии не платить пенсии живущим за рубежом затронет 24 тыс. человек

Предложение правительства Финляндии не выплачивать так называемые "народные" пенсии живущим за рубежом гражданам затронет 24 тыс. человек, принесет экономию бюджета около 38 млн евро в год, но и грозит судебными исками.

Как передает Report, об этом сообщает социальное ведомство Финляндии Kela.

Пенсионная система Финляндии базируется на негосударственных пенсионных фондах (НПФ), куда производятся отчисления с заработка. Финны, по каким-то причинам не заработавшие пенсию в НПФ, по достижении определенного возраста начинают получать государственную или "народную" пенсию. На текущий момент это 775,70 евро в месяц. В середине 2024 года правительство для балансировки бюджета предложило отменить выплату "народных" пенсий финнам, живущим за рубежом. Как ожидается, законодательные изменения вступят в силу в начале 2025 года.

В различных объединениях пенсионеров Финляндии отметили, что низкие пенсии в Финляндии по сравнению с дороговизной жизни, вероятно и вынудили людей покинуть страну. В случае возвращения пенсионеров в Финляндию стране грозят гораздо большие расходы на их социальное обеспечение, предупредили в Центральной ассоциации пенсионеров.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Finlandiyanın xaricdə yaşayanlara pensiya ödəməmək təklifi 24 min insana təsir edəcək

Самое читаемое

Известный украинский авторитет Олег Бакинский арестован в Баку
Известный украинский авторитет "Олег Бакинский" арестован в Баку
1 августа 2024 г. 22:31
NYT: Хаменеи отдал приказ о прямом ударе по Израилю
NYT: Хаменеи отдал приказ о прямом ударе по Израилю
31 июля 2024 г. 23:41
На Земле наблюдается сильная магнитная буря
На Земле наблюдается сильная магнитная буря
4 августа 2024 г. 22:51
Зеленский: Большая часть мира хочет видеть Россию на втором саммите по Украине
Зеленский: Большая часть мира хочет видеть Россию на втором саммите по Украине
31 июля 2024 г. 23:23
WSJ: Ответ Ирана на гибель Хании может застать Израиль врасплох
WSJ: Ответ Ирана на гибель Хании может застать Израиль врасплох
3 августа 2024 г. 03:42
Во Владивостоке 8 человек пострадали при обрушении потолка в водном комплексе
Во Владивостоке 8 человек пострадали при обрушении потолка в водном комплексе
1 августа 2024 г. 18:05
МЧС: Пожар в торговом центре Баку потушен
ФотоМЧС: Пожар в торговом центре Баку потушен
1 августа 2024 г. 15:30
КСИР: Хания был убит при помощи снаряда с боевой частью массой около 7 кг
КСИР: Хания был убит при помощи снаряда с боевой частью массой около 7 кг
3 августа 2024 г. 16:16
Фактическая погода: В Гусарском районе выпал град
ВидеоФактическая погода: В Гусарском районе выпал град
4 августа 2024 г. 17:23
Иран через Венгрию предупредил Израиль о намерении атаковать
Иран через Венгрию предупредил Израиль о намерении атаковать
5 августа 2024 г. 22:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi