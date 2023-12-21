Пражского стрелка подозревают в убийстве собственного отца

Стрельбу на философском факультете Карлова университета в Праге устроил 24-летний студент Давид К. из города Кладно.
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Давид К. совершил самоубийство после начала полицейской операции по его обезвреживанию.
Сообщается, что нападавший легально владел несколькими видами огнестрельного оружия и готовился к теракту на факультете. Кроме того, полиция подозревает, что несколькими часами ранее он убил своего отца.
Отметим, что в результате стрельбы на факультете погибли не менее 15 человек, еще 24 человека получили ранения.