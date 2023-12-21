Пражского стрелка подозревают в убийстве собственного отца

Стрельбу на философском факультете Карлова университета в Праге устроил 24-летний студент Давид К. из города Кладно.

Стрельбу на философском факультете Карлова университета в Праге устроил 24-летний студент Давид К. из города Кладно.

Как передает Report со ссылкой на чешский новостной портал Idnes.cz, об этом сообщила местная полиция.

Давид К. совершил самоубийство после начала полицейской операции по его обезвреживанию.

Сообщается, что нападавший легально владел несколькими видами огнестрельного оружия и готовился к теракту на факультете. Кроме того, полиция подозревает, что несколькими часами ранее он убил своего отца.

Отметим, что в результате стрельбы на факультете погибли не менее 15 человек, еще 24 человека получили ранения.

