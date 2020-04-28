​Праймериз демократов в штате Нью-Йорк отменили из-за коронавируса

Первичные выборы (праймериз) Демократической партии США в штате Нью-Йорк отменены из-за угрозы распространения коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, решение было принято по итогам голосования в счетной комиссии штата. Президентские праймериз, которые ранее были перенесены на 23 июня, решено отменить ради сокращения явки населения и снижения числа избирательных участков. Агентство отмечает, что в некоторых районах штата в эту же дату пройдут первичные выборы в местные органы власти и Конгресс США.

Агентство подчеркивает, что отменить проведение президентских праймериз в штате стало возможно после того, как сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс 8 апреля отказался от участия в предвыборной гонке. Таким образом единственным претендентом на выдвижение кандидатом от демократов на выборах главы государства остается бывший вице-президент США Джозеф Байден.

Напомним, что ранее праймериз были перенесены с 28 апреля на 23 июня из-за тяжелой ситуации с распространением нового коронавируса.