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Правящая в Японии партия выигрывает выборы в заксобрание Токио

Правящая в Японии партия выигрывает выборы в заксобрание Токио Правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) и ее младший партнер по коалиции партия "Комэйто" не получают большинства по итогам прошедших в воскресенье выборов в законодательное собрание столичной префектуры.
Другие страны
4 июля 2021 г. 20:58
Правящая в Японии партия выигрывает выборы в заксобрание Токио

Правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) и ее младший партнер по коалиции партия "Комэйто" не получают большинства по итогам прошедших в воскресенье выборов в законодательное собрание столичной префектуры.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют итоги голосования, опубликованные на сайте избиркома Токио.

Либерал-демократы получают 33 места из 127, а представители "Комэйто" - 23. Это больше, чем в предыдущем созыве (25 и 23 соответственно), однако меньше желаемых в совокупности 64 мест. Партия "Жители префектуры - превыше всего", созданная губернатором Токио Юрико Коикэ, теряет сразу 15 мест (31 вместо 46), а также статус самой представительной политической силы.

Существенно укрепить свои позиции смогла главная оппозиционная Конституционно-демократическая партия. Вместо 7 у нее теперь 15 кресел в законодательном органе столичной префектуры. Кандидаты от другой оппозиционной Коммунистической партии закрепляют за собой 19 мест - на 1 больше, чем в 2014 году. Остальные 6 мандатов распределены между мелкими партиями и беспартийными кандидатами.

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