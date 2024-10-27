Правящая в Японии коалиция теряет большинство в ключевой нижней палате парламента

Правящая в Японии коалиция в составе Либерально-демократической партии (ЛДП) под председательством нового премьера Сигэру Исибы и партии "Комэйто" гарантированно теряет большинство в ключевой нижней палате парламента по итогам прошедших в воскресенье выбо

Правящая в Японии коалиция в составе Либерально-демократической партии (ЛДП) под председательством нового премьера Сигэру Исибы и партии "Комэйто" гарантированно теряет большинство в ключевой нижней палате парламента по итогам прошедших в воскресенье выборов.

Как передает Report , с таким прогнозом выступило японское общественное телевидение (NHK)

На основе подсчитанных голосов NHK пришло к выводу, что правящая коалиция гарантированно не наберет 233 места в нижней палате парламента, необходимые для большинства. При самом положительном раскладе ЛДП и "Комэйто" наберут только 232 мандата, однако прогнозируется, что реальный результат будет значительно слабее - в худшем для себя случае они получат всего 174 места. Это первый раз с 2009 года, когда правящий блок в Японии по итогам выборов не набирает больше половины в нижней палате парламента.

При этом главная оппозиционная Конституционно-демократическая партия (КДП) страны по итогам выборов может значительно улучшить свои позиции, набрав вплоть до 191 места.

Дальнейшая судьба японского правительства будет решаться в свете договоренностей, к которым смогут прийти между собой партии. Премьер-министр и председатель ЛДП Сигэру Исиба уже заявил, что рассматривает возможность расширения правящей коалиции с целью получения необходимых для формирования своего правительства мест. В то же время лидеры малых оппозиционных партий уже заявили, что о коалиции с ЛДП не может идти и речи. Но сложности с формированием коалиционного правительства грозят и главной оппозиционной КДП, поскольку она имеет серьезные расхождения во взглядах на некоторые вопросы с малыми оппозиционными партиями.