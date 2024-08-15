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Правящая в Таиланде коалиция выдвинула кандидатом в премьеры лидера "Пхыа Тхаи"

Правящая в Таиланде коалиция выдвинула кандидатом в премьеры лидера "Пхыа Тхаи" Правящая коалиция Таиланда выдвинула на пост главы правительства кандидатуру лидера партии "Пхыа Тхаи" Пхетхонгтхан Чинават, дочь бывшего премьер-министра Таксина Чинавата (2001-2006 гг.).
Другие страны
15 августа 2024 г. 14:34
Правящая в Таиланде коалиция выдвинула кандидатом в премьеры лидера Пхыа Тхаи

Правящая коалиция Таиланда выдвинула на пост главы правительства кандидатуру лидера партии "Пхыа Тхаи" Пхетхонгтхан Чинават, дочь бывшего премьер-министра Таксина Чинавата (2001-2006 гг.).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом стало известно по итогам пресс-конференции участников правящей коалиции.

Поддержку кандидатуры Чинават - младшей, чья партия контролирует 141 место в Палате представителей (нижняя палата парламента), выразили крупнейшие партии коалиции "Пхумчайтхаи" (70), "Пхаланг прачачат" (40) и представляющая военные круги "Руам Тхаи Сан Чат" (36). Таким образом, 500-местная Палата представителей проведет 16 августа голосование по вопросу утверждения ее в должности.

Правящая коалиция располагает голосами в общей сложности 314 депутатов, что обеспечивает необходимое простое большинство для одобрения кандидатуры.

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