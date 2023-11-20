Правящая в Молдове партия выиграла выборы только в трети населенных пунктах страны

Правящая в Молдове Партия действия и солидарности (ПДС) смогла выиграть выборы в местные органы власти только в трети населенных пунктах республики. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют предварительные данные Центральной избират

Правящая в Молдове Партия действия и солидарности (ПДС) смогла выиграть выборы в местные органы власти только в трети населенных пунктах республики. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии, которые были систематизированы аналитическим порталом Alegeri.

Так, по итогам голосования 5 и 19 ноября кандидаты от ПДС выиграли выборы мэров и глав сельских администраций в 291 (32,5%) из 895 населенных пунктов страны. На втором месте оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова (16%), в 12,9% населенных пунктов выиграли независимые кандидаты, за ними в списке расположилась Европейская социал-демократическая партия (бывшая Демократическая партия Молдовы) с результатом в 11,5%, Партия развития и объединения Молдовы (ПРОМ) - 5,3%, Либерал-демократическая партия Молдовы - 3,8%, "Возрождение" - 3%.

При этом представители ПДС смогли выиграть выборы мэров лишь в 2 из 11 административных центров страны - это города Калараш и Ниспорены. Пост мэра Кишинева сохраняет за собой действующий градоначальник Иван Чебан.