Правящая в Эстонии Партия реформ переизбрала своим председателем премьера

Возглавляющая в Эстонии правящую коалицию Партия реформ в ходе съезда переизбрала своим председателем премьера Каю Каллас.

Возглавляющая в Эстонии правящую коалицию Партия реформ в ходе съезда переизбрала своим председателем премьера Каю Каллас.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.

"На пост председателя партии была выдвинута единственная кандидатура премьер-министра. Каллас набрала 636 голосов", - говорится в сообщении.

Подержка Каллас с момента избрания ее председателем реформистов уменьшилась почти вдвое. На выборах лидера партии в 2018 году она получила 1 067 голосов, в 2020 году - 984 голоса.

Выборы председателя, которые утвердил съезд, проходили в форме электронного голосования с 9 по 16 ноября.