Правящая в Эфиопии партия победила на парламентских выборах

Правящая в Эфиопии партия "Процветание" во главе с премьер-министром Абием Ахмедом завоевала абсолютное большинство мест в нижней палате федерального парламента на состоявшихся в стране 21 июня всеобщих выборах.

Правящая в Эфиопии партия "Процветание" во главе с премьер-министром Абием Ахмедом завоевала абсолютное большинство мест в нижней палате федерального парламента на состоявшихся в стране 21 июня всеобщих выборах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу агентство Reuters, ссылаясь на заместителя главы Национального избирательного совета Эфиопии Вубшета Айеле.

Партия "Процветание" получила 410 мест из 436, за которые боролись представители более 40 партий и объединений, заявил Айеле на состоявшейся в эфиопской столице Аддис-Абебе пресс-конференции. В результате отмечает Reuters, 44-летний Абий Ахмед, который пришел в Эфиопии к власти в 2018 году, обеспечил себе еще один срок на посту главы правительства.

Выборы в нижнюю палату Федерального парламента Эфиопии - Совет народных представителей - прошли 21 июня в более 400 округах из 547. В ряде южных избирательных округов голосование продолжилось 22 июня из-за проблем с доставками бюллетеней. В двух регионах страны - Штате народов Харари и штате Сомали - выборы пройдут 6 сентября. В штате Тыграй выборы должны пройти позднее, их дата еще не определена.