Правящая партия Турции не намерена останавливать процесс курдского урегулирования

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Мирное урегулирование курдской проблемы в Турции будет продолжено после всеобщих парламентских выборов 7 июня. Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу во время выступления на предвыборном митинге в городе Карс.

"Мы добьемся успеха в курдском урегулировании. Какими бы ни были итоги выборов, процесс урегулирования продолжится. Мы не просили и не станем просить разрешения, чтобы предпринимать какие-либо шаги", - сказал он.

По мнению премьера, который является председателем правящей Партии справедливости и развития (ПСР), полное урегулирование проблемы в интересах всего турецкого народа.

"За более чем 30 лет мы потеряли 30 тыс. наших граждан. Турки и курды - братья. Больше мы не хотим смертей от терроризма на нашей земле, и не отдадим ее террористам. Поэтому мы и занимаемся урегулированием", - заявил Давутоглу.