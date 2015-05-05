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    Правящая партия Турции не намерена останавливать процесс курдского урегулирования

    Давутоглу: Больше мы не хотим смертей от терроризма на нашей земле, и не отдадим ее террористам

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Мирное урегулирование курдской проблемы в Турции будет продолжено после всеобщих парламентских выборов 7 июня. Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу во время выступления на предвыборном митинге в городе Карс.

    "Мы добьемся успеха в курдском урегулировании. Какими бы ни были итоги выборов, процесс урегулирования продолжится. Мы не просили и не станем просить разрешения, чтобы предпринимать какие-либо шаги", - сказал он. 

    По мнению премьера, который является председателем правящей Партии справедливости и развития (ПСР), полное урегулирование проблемы в интересах всего турецкого народа.

    "За более чем 30 лет мы потеряли 30 тыс. наших граждан. Турки и курды - братья. Больше мы не хотим смертей от терроризма на нашей земле, и не отдадим ее террористам. Поэтому мы и занимаемся урегулированием", - заявил Давутоглу.

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