Правящая партия ЮАР дала президенту 48 часов, чтобы покинуть свой пост

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Правительственная партия Южно-Африканской Республики Африканский национальный конгресс (ANC) дала президенту Джейкобу Зуме 48 часов на то, чтобы уйти в отставку, в противном случае он будет снят с должности.

Как передает Report, об этом сообщает телерадиокомпания SABC.

По данным SABC, в понедельник исполнительный комитет ANC собрался на заседание для вынесения решения о судьбе президента Зумы.

Как сообщает новостной портал News24, лидер ANC Сирил Рамафоса прибыл в резиденцию главы государства, чтобы сообщить ему решение партии.

Ранее издание Times Live со ссылкой на источники сообщило, что президент ЮАР Джейкоб Зума на фоне скандала уйдет в отставку, как только будет согласован список условий. По данным источников, договоренность была достигнута между Зумой и лидером Рамафосой.