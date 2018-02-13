 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Правящая партия ЮАР дала президенту 48 часов, чтобы покинуть свой пост

    В противном случае президент будет снят с должности

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Правительственная партия Южно-Африканской Республики Африканский национальный конгресс (ANC) дала президенту Джейкобу Зуме 48 часов на то, чтобы уйти в отставку, в противном случае он будет снят с должности.

    Как передает Report, об этом сообщает телерадиокомпания SABC.

    По данным SABC, в понедельник исполнительный комитет ANC собрался на заседание для вынесения решения о судьбе президента Зумы.

    Как сообщает новостной портал News24, лидер ANC Сирил Рамафоса прибыл в резиденцию главы государства, чтобы сообщить ему решение партии.

    Ранее издание Times Live со ссылкой на источники сообщило, что президент ЮАР Джейкоб Зума на фоне скандала уйдет в отставку, как только будет согласован список условий. По данным источников, договоренность была достигнута между Зумой и лидером Рамафосой.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi