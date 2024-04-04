Правящая партия Японии утвердила наказание для 39 депутатов из-за финансового скандала

Правящая Либерально-демократическая партии (ЛДП) Японии утвердила дисциплинарные меры в отношении 39 депутатов в связи с масштабным скандалом, связанным с нарушением отчетности при сборе политических пожертвований.

Правящая Либерально-демократическая партии (ЛДП) Японии утвердила дисциплинарные меры в отношении 39 депутатов в связи с масштабным скандалом, связанным с нарушением отчетности при сборе политических пожертвований.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее решение было принято по итогам заседания комиссии по партийной дисциплине.

Так, бывшему министру образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Рю Сионое, который также руководил крупнейшей внутрипартийной группой (фракцией) в ЛДП предложили добровольно покинуть партию. Аналогичное наказание решили применить и к бывшему руководителю фракции ЛДП в верхней палате парламента Хиросигэ Сэко. В случае отказа их исключат из партии.

Сионоя свою причастность к скандалу отрицает. Он направил в дисциплинарную комиссию заявление, в котором указал на "диктаторские методы" руководства в партии. Он также счел несправедливым отсутствие какого-либо наказания в отношении председателя ЛДП, премьер-министра Фумио Кисиды.

Кроме того, ЛДП решила приостановить на год партийное членство экс-министра экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимуры и бывшего руководителя Политического совета партии Хакубуна Симомуры. В отношении остальных будут применяться ряд других мер, включая лишение партийных постов, отказ от поддержки на выборах и т. д.

Из-за скандала своих постов уже лишились 15 политиков, включая министров, госминистров, парламентских заместителей министров и представителей руководства ЛДП. На этом фоне поддержка правительства Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой, согласно данным последних опросов, упала до рекордно низкого уровня - ниже 20%.