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Правящая партия Японии на выборах получила более половины вакантных мест в парламенте

Правящая партия Японии на выборах получила более половины вакантных мест в парламенте Правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) по итогам прошедших 10 июля выборов в верхнюю палату парламента получила 63 из 125 депутатских мандатов.
Другие страны
11 июля 2022 г. 07:32
Правящая партия Японии на выборах получила более половины вакантных мест в парламенте

Правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) по итогам прошедших 10 июля выборов в верхнюю палату парламента получила 63 из 125 депутатских мандатов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник сводные данные префектуральных избирательных комиссий.

Партия "Комэйто", являющаяся партнером ЛДП по правящей коалиции, заработала 13 парламентских мест. Среди оппозиционных сил наилучший результат показала Конституционно-демократическая партия, получившая 17 мандатов. За ней идет Общество обновления Японии (12 мест). Остальные партии получили до пяти вакантных депутатских кресел.

10 июля сводные данные комиссий продемонстрировали, что правящая коалиция в составе ЛДП и "Комэйто" сохранила большинство мест в верхней палате. Кроме того, сторонники изменения Конституции Японии, к которым, помимо правящего блока, относится Общество обновления Японии, получили абсолютное большинство (две трети мест) в верхней палате.

Согласно японскому законодательству, для внесения поправок в конституцию необходимо проведение общенационального референдума. Оно возможно только в том случае, если его инициируют две трети депутатов каждой из палат парламента. В ключевой нижней палате ЛДП, "Комэйто" и Общество обновления Японии уже имеют две трети мест.

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Версия на азербайджанском языке Yaponiyanın hakim partiyası parlamentdəki yerlərin yarısından çoxunu əldə edib

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