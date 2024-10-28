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Правящая партия Японии лишилась большинства в парламенте впервые за 12 лет

Правящая партия Японии лишилась большинства в парламенте впервые за 12 лет В Японии правящая Либерально-демократическая партия Японии (ЛДП) утратила большинство в парламенте, несмотря на лидерство на досрочных выборах в его нижнюю палату.
Другие страны
28 октября 2024 г. 00:56
Правящая партия Японии лишилась большинства в парламенте впервые за 12 лет

В Японии правящая Либерально-демократическая партия Японии (ЛДП) утратила большинство в парламенте, несмотря на лидерство на досрочных выборах в его нижнюю палату.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные телеканала NHK о предварительных итогах голосования.

Согласно представленной информации, на прошедших 27 октября выборах ЛДП и ее партнер по правящей коалиции «Комэйто» утратили большинство в ключевой нижней палате парламента впервые с 2012 года.

NHK передает, что оппозиционные "Конституционно-демократическая партия", "Демократическая партия для народа", "Коммунистическая партия Японии" и "Партии инноваций Японии" суммарно получили по меньшей мере 235 мест, а для большинства нужно 233.

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