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Правящая партия в Северной Македонии лидирует на досрочных выборах в парламент

Правящая партия в Северной Македонии лидирует на досрочных выборах в парламент Правящая в Северной Македонии партия "Социал-демократический союз Македонии" бывшего премьер-министра страны Зорана Заева, возглавляющая коалицию "Мы можем", с небольшим отрывом лидирует по итогам состоявшихся в среду досрочных парламентских выборов. С
Другие страны
16 июля 2020 г. 07:54
Правящая партия в Северной Македонии лидирует на досрочных выборах в парламент

Правящая в Северной Македонии партия "Социал-демократический союз Македонии" бывшего премьер-министра страны Зорана Заева, возглавляющая коалицию "Мы можем", с небольшим отрывом лидирует по итогам состоявшихся в среду досрочных парламентских выборов. С

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно данным Государственной избирательной комиссии, основной оппонент СДСМ - Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство (ВМРО-ДПМНЕ) лидера Христиана Мицкоски, предварительно, уступает сопернику порядка 1 процентного пункта.

По техническим причинам сайт избиркома республики после закрытия всех избирательных участков в стране обвалился. Возникли подозрения относительно возможной хакерской атаки. Тем не менее, первичные данные свидетельствовали об обработке порядка 65% бюллетеней, по результатам чего СДСМ, предварительно, набирает 36,78% голосов, а ВМРО-ДПМНЕ, представители которой заявляют о победе их партии в 5 из 6 избирательных округах, - 35,71%.

Лидирующая в албанском политическом блоке сила - Демократический союз за интеграцию (ДСИ) председателя Али Ахмети - пока претендует на получение 10,34% голосов своих сторонников.

В Собрание Республики Северная Македония (парламент) 123 депутата избираются прямым тайным голосованием по смешанной системе. 120 из них выбирают в шести многомандатных округах по закрытым партийным спискам по системе пропорционального представительства (20 депутатов от каждого округа, списки должны обязательно включать не менее 30% кандидатов противоположного пола). Еще три мандата (с 2011 года) предназначены представителям диаспоры, проживающей за рубежом. Их выбирают в трех одномандатных округах (Европа и Африка; Северная и Южная Америки; Австралия и Азия) по мажоритарной системе (нужно набрать относительное большинство голосов).

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