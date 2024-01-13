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Правящая партия Тайваня потеряла большинство в новом составе парламента

Правящая партия Тайваня потеряла большинство в новом составе парламента Правящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия по итогам выборов потеряет большинство в новом составе Законодательного юаня (парламенте).
Другие страны
13 января 2024 г. 19:30
Правящая партия Тайваня потеряла большинство в новом составе парламента

Правящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия по итогам выборов потеряет большинство в новом составе Законодательного юаня (парламенте).

Как передает Report, об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

Так, в новом составе парламента количество мест Демократической прогрессивной партии (ДПП) сократилось с 62 до 51. Еще 52 места займут представители выступающей за диалог с материковым Китаем партии Гоминьдан. Восемь мест получила центристская Тайваньская народная партия. Кроме того, еще два мандата получили два независимых кандидата, которые, по данным агентства, идеологически близки к Гоминьдану.

В Законодательный юань входит 113 депутатов, которые избираются на четырехлетний срок. Из них 79 мест в избирательных округах распределяются по большинству голосов, включая шесть мест, зарезервированных для парламентариев из числа коренного населения. Остальные 34 места распределяются пропорционально количеству голосов, полученных каждой политической партией.

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