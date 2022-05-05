Правящая партия Швеции примет решение по поводу ее вступления в НАТО

Правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции (СДРПШ) определится по поводу вступления страны в НАТО 15 мая. Правление партии созывается в этот день на дополнительное заседание.

Правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции (СДРПШ) определится по поводу вступления страны в НАТО 15 мая. Правление партии созывается в этот день на дополнительное заседание.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в среду агентство ТТ.

"Тогда правление партии может принять решение (о членстве в НАТО)", - пояснил секретарь СДРПШ Тобиас Баудин.

Баудин напомнил, что финские социал-демократы объявят о своем решении по поводу НАТО 14 мая. 13 мая в Швеции будет готов межпартийный анализ ситуации в области политики безопасности.

Большинство членов Социал-демократического союза женщин выступают против членства Швеции в НАТО. Молодежный союз партии также ранее заявлял о своем неприятии вступления королевства в альянс.

Напомним, что правление ранее запланировало заседание на 24 мая. Предполагалось, что на нем рассмотрят результаты дебатов по вопросу политики безопасности, которые в настоящее время ведутся в партии и завершатся 12 мая.