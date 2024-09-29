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Правящая партия признала проигрыш на парламентских выборах в Австрии

Правящая партия признала проигрыш на парламентских выборах в Австрии На выборах в Национальный совет (нижнюю палату парламента) Австрии правящая Австрийская народная партия (ÖVP) не смогла одержать победу.
Другие страны
29 сентября 2024 г. 21:03
Правящая партия признала проигрыш на парламентских выборах в Австрии

На выборах в Национальный совет (нижнюю палату парламента) Австрии правящая Австрийская народная партия (ÖVP) не смогла одержать победу.

Как передает Report со ссылкой на газету Kurier, об этом заявил лидер ÖVP и канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Он назвал задачей на будущее внимательно посмотреть, почему "радикализированные" получают больше поддержки, чем "сила середины", "голос разума".

По подсчетам телеканала ORF, на выборах победу одержит ультраправая Австрийская партия свободы (FPÖ), она может получить 29,2%. ÖVP может прийти второй с 26,3%. Третье место прочат Социал-демократической партии Австрии (SPÖ) — 20,5%.

Также в парламент, как ожидается, пройдут либеральная партия NEOS ("Новая Австрия и Либеральный форум") — 9,1% и "Зеленые" (Grünen) — 8,7%. Коммунистическая партия Австрии (KPÖ) и Пивная партия (Bierpartei) не проходят четырехпроцентный порог — у каждой чуть более 2%.

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