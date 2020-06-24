​Правящая партия Монголии заявила о победе на парламентских выборах

Правящая в стране Монгольская народная партия (МНП) по результатам предварительного подсчета голосов одержала убедительную победу на состоявшихся в среду общенациональных парламентских выборах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам генеральный секретарь МНП Дашзэгвийн Амарбаясгалан.

По его словам, возглавляемая премьер-министром страны Ухнаагийн Хурэлсухом правящая партия получила 62 из 76 мандатов в Великом государственном хурале (парламенте). Ее главный конкурент, Демократическая партия Монголии, получит не более 11 мест. По данным избиркома, явка составила около 74%.

В связи с эпидемией коронавируса в мире монгольское правительство в ходе голосования обеспечило на участках повышенные меры безопасности, а также раздачу бесплатных одноразовых защитных масок и перчаток для избирателей.

24 июня в 07:00 утра по местному времени (03:00 бакинское время) в Монголии началось общенациональное голосование на парламентских выборах, которое продлилось до 22:00 (18:00 бакинское время). Намерение бороться за места в высшем законодательном органе выразили 485 человек от 13 партий и четырех блоков, а также 121 независимый кандидат (всего 606 выдвиженцев).

Отметим, что право голоса в стране имеют более 2 млн граждан, для которых власти открыли свыше 2 тыс. избирательных участков. Для организации их работы было мобилизовано порядка 35 тыс. госслужащих.

Напомним, что Великий государственный хурал (ВГХ, парламент) Монголии состоит из 76 депутатов.