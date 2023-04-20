Правящая партия Молдовы обвинила мэра Кишинева в связах со спецслужбами России

Правящая в Молдове партия "Действие и солидарность" обвинила мэра Кишинева Иона Чебана в реализации плана по очернению идеи евроинтеграции ради "игры русских".

Правящая в Молдове партия "Действие и солидарность" обвинила мэра Кишинева Иона Чебана в реализации плана по очернению идеи евроинтеграции ради "игры русских".

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

"Ион Чебан передал детальный план с расположением стратегических учреждений Кишинева российской компании, в которой также работает агент ФСБ Юрий Гудилин. Чебан годами протестовал против вступления Молдовы в Евросоюз, и, увидев, что вступление приближается, хочет дискредитировать эту идею и пытается вовлечь нас в игру русских", - сказано в сообщении партии.

Также было отмечено, что граждане Молдовы давно выразили желание присоединиться к ЕС, продемонстрировав это на президентских выборах 2020 года и парламентских выборах 2021 года, когда победили проевропейские силы.

Ранее президент страны Майя Санду обратилась к народу, анонсировав массовый митинг в поддержку европейской интеграции на площади Великого Национального Собрания, который состоится 21 мая.