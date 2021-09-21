Правящая партия Канады побеждает на парламентских выборах

Правящая Либеральная партия премьер-министра Канады Джастина Трюдо побеждает на внеочередных парламентских выборах.

Правящая Либеральная партия премьер-министра Канады Джастина Трюдо побеждает на внеочередных парламентских выборах.

Как передает Report, таковы предварительные данные национальной Избирательной комиссии.

Таким образом, либералы получают 138 из 338 мандатов в Палате общин - нижней палате парламента. Их главные конкуренты из Консервативной партии Канады - 94. Квебекский блок лидирует в 26 округах, затем следуют Новая демократическая партия (20) и Партия зеленых (1). В настоящее время данные поступили из 279 округов.

Первыми голосование в 19:00 (03:00 – бакинское время, 21 сентября) по времени Оттавы завершили жители острова Ньюфаундленд - самой восточной точки Канады. Сразу после закрытия участков Избирком начал обработку данных. Последние участки в Канаде закрылись в 19:00 (06:00 – бакинское время, вторник) по местному времени на Тихоокеанском побережье страны.

​​​​​​Всего в Канаде 338 избирательных округов по числу мест в Палате общин национального парламента. Для формирования правительства большинства партии-победительнице необходимо выиграть выборы минимум в 170 избирательных округах.